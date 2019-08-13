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  3. Sertar Ortaç'tan 'evlilik' çarkı! İki ruh hastasının işi

Sertar Ortaç'tan 'evlilik' çarkı! İki ruh hastasının işi

Sertar Ortaç'tan 'evlilik' çarkı! İki ruh hastasının işi

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi" dedi.

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı.

EVLİLİKLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ DEĞİŞTİ

Gece kulübünü dolduranlar Ortaç'a parçalarına eşlik ederek, eğlendi. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.

Ortaç bu sözlerinin ardından 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.

(İHA)

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