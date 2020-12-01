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01 Aralık 2020 Salı 21:49 | Son Güncelleme:

Sertab Erener'in yılbaşı gecesi konseri 30 TL

Sertab Erener'in yılbaşı gecesi konseri 30 TL

Kovid -19 önlemleri nedeniyle sanatçılar konser veremezken ünlülerin yılbaşı programlarında da değişikliğe gidildi.

Kovid -19 önlemleri nedeniyle yılbaşı programlarında değişikliğe gidildi. Bu durumun ilk etkinliği şarkıcı Sertab Erener’den geldi. Erener, yılbaşında online canlı konser verecek. Geçen yıllara nazaran ilk kez yılbaşında dijitalde şarkılarını seslendirecek olan şarkıcının konser bileti ise 30 ve 40 TL arasında değişiyor. 

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