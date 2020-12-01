Sertab Erener'in yılbaşı gecesi konseri 30 TL

Kovid -19 önlemleri nedeniyle yılbaşı programlarında değişikliğe gidildi. Bu durumun ilk etkinliği şarkıcı Sertab Erener’den geldi. Erener, yılbaşında online canlı konser verecek. Geçen yıllara nazaran ilk kez yılbaşında dijitalde şarkılarını seslendirecek olan şarkıcının konser bileti ise 30 ve 40 TL arasında değişiyor.