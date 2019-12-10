Hişt hişt, sakin ol

Recep ASLAN

Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirlere sitem etti. Sanatçı, “Ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin. Hemen silin beni de hemen” dedi.

Kök hücre tedavisiyle gençleşen Erener, makjaysız görüntüsüyle tanınmakta güçlük çekti.