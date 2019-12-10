Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8106
  • 6,4312
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hişt hişt, sakin ol

Hişt hişt, sakin ol

Hişt hişt, sakin ol

Sertab Erener (55), Almanya konseri sonrasında İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Recep ASLAN

Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirlere sitem etti. Sanatçı, “Ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin. Hemen silin beni de hemen” dedi. 

Kök hücre tedavisiyle gençleşen Erener, makjaysız görüntüsüyle tanınmakta güçlük çekti.


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, katıldığı bir televizyon programında Türkiy

Gülnur Aybet´ten Ders Niteliğinde İfadeler: NATO Müttefiklerimiz Bunu Anlayamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi

Kardeşi gizliden bunu yaptı, hayatı değişti! Çalıştığı kurumun müdürü oldu