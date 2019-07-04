Serra Tokdemir, çocukluk arkadaşıyla sevgili oldu!

Oyuncu, şarkıcı, söz yazarı Sera Tokdemir’in armatör Kerim Taşçı ile arkadaşlığı aşka dönüştü. Çift birlikte fotoğraflarını Instagram’da profil fotoğrafı yaparak ilişkilerini ilan etti. Kerim Taşçı fotoğrafını “Her gün seninle güzel” notuyla paylaşırken, Sera Tokdemir de “Ve seninle” diye karşılık verdi.