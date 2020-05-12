Sermiyan Midyat'ın darp ettiği Sevcan Yaşar sessizliğini bozdu: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı!

Sermiyan Midyat hakkında, "Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı" diyen Sevcan Yaşar, şunları dile getirdi:

"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim.

'BENİ TEKMELEDİ, KOLUMDAN SÜRÜKLEYEREK KAPININ ÖNÜNE ATTI'



4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı. Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı.



'BENİ DARP EDİLMİŞ HALDE KAPICI BULDU'

Sürükleme sırasında kolumda kas yırtığı oluştu. Bu durum, darp raporumda ayrıntılı şekilde mevcut. O an yaşanan gürültü patırtıyı kapıcı da duymuş. Beni kapıda darp edilmiş halde bulan kişi de kapıcıydı. Sonra polisler geldi. Eve çıkıp gerekli işlemleri yaptılar. Polis ardından beni hastaneye götürdü, muayene edildim ve darp raporu verildi.

'BENİ TEHDİT ETTİ'

Semiyan şiddete karakolda da devam etti. Polislere bile saldırdı, beni 'Şikayetçi olmayacaksın' diyerek tehdit etti. O anlar karakoldaki güvenlik kameraları sayesinde kayıt altına alındı.

'HALA UYUYAMIYORUM'

Sermiyan her zamanki gibi bu yaşananları inkar edebilir ama üstüne basa basa söylüyorum, gerekli tüm deliller ve görüntüler avukatımda var. Vücudumdaki ağrılardan dolayı hala uyuyamıyorum. "