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Sermiyan Midyat'a kumpas mı kuruldu?

Sermiyan Midyat'a kumpas mı kuruldu"

Oyuncu Sermiyan Midyat'ın, film çekimi için gittiği Mersin’de uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti. Midyat, hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

Film için anlaşma yaptığı yapımcıları suçlayan Midyat, şöyle konuştu:

“Blackwell Productions şirketi bana kumpas kurdu. Film çekimi için beni Mersin’e çağırdılar. Çekimlerin 1 ay süreceği söylendi. 3 haftadır buradayım, tek kare kayıt yapılmadı. Sözleşmeye göre son 1 hafta kaldı ve bunlar doğacak haklarımı vermemek için bana iftira atıyorlar. Beni gittiğim üç ayrı mekânda takip ettirmişler. Benim ya da yardımcımın üzerinden herhangi bir madde çıkmadı. Sadece konaklamamız için tuttukları ve yedek anahtarının kendilerinde bulunduğu evde 1-2 gram uyuşturucu bulundu. Emniyette ifademi verdim. Bunlara dolandırıcılık, sahtekârlık ve kumpastan dava açacağım.”

YAPIMCI: ASIL O BİZİ DOLANDIRDI

Blackwell Productions’ın sahibi İsmail Karakuyu ise Midyat’ın iddialarına şöyle yanıt verdi:

“Senaryoyu okumadan ‘Hemen sözleşme yapalım, paramı peşin isterim’ demişti. Anlaşmayı yaptık ama sete gelmedi. Telefonlarımıza çıkmayıp bir de bizi engelledi. Kendisi bir dolandırıcılık stratejisi geliştirmiş. Yeni yapımcılar buluyor, çekimlere başlaması gerekirken oyalıyor. Sözleşmedeki süreç bittikten sonra da ‘Geçmiş olsun, paranın iadesi yok’ diyor. Daha önceki firmayı da böyle kullanmış.”


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