Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp mı etti? Karakolluk oldular!

Sermiyan Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la önceki akşam karakolluk oldu. Hürriyet'in haberine göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı.

DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Eşyalarını toplamak için birlikte yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine giden Yaşar, ünlü oyuncu tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı’nı aradı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.

Midyat ise asıl Yaşar’ın kendisine şiddete uyguladığını söyledi. Karakola gidip birbirlerinden şikâyetçi olan Midyat ve Yaşar, karşılıklı uzaklaştırma talebinde de bulundu. Dosya, polis merkezi tarafından savcılığa gönderildi.

'BÖYLE BİR OLAY YOK'

Sermiyan Midyat konuyla ilgili şunları dedi: “Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben âşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. ‘Şiddete uğradım’ diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok.”

