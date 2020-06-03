Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etti mi? Suskunluğunu bozdu!

Son dönemde rol aldığı projeler yerine yaşadığı skandal olaylarla gündemden düşmeyen Sermiyan Midyat, son olarak sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk olmuştu.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLABİLİR MİYİM?"

Ünlü oyuncu, "Sevcan Hanım'ı darp ettiniz mi?" sorusuna, "Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlâken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?" sözleriyle cevap verdi.