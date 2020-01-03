Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar yeni yıla girerken aşklarını ilan ettiler

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ YILA GİRERKEN DUYURDULAR

Yeni yıla saatler kala sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan çift, aşk mesajlarıyla ilişkilerini duyurmuş oldu. İkili, takipçilerine yeni yılda aşk,huzur ve mutluluk diledi.