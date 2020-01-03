Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9772
  • 6,6544
  • 297.568
  • 113183
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar yeni yıla girerken aşklarını ilan ettiler

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar yeni yıla girerken aşklarını ilan ettiler

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar yeni yıla girerken aşklarını ilan ettiler

Önümüzdeki günlerde yeni filmleri 'Cellabi'nin çekimlerine başlayacak ve başrolü paylaşacak olan Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar, yeni yıla girerken aşk ilanında bulundular.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ YILA GİRERKEN DUYURDULAR

Yeni yıla saatler kala sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan çift, aşk mesajlarıyla ilişkilerini duyurmuş oldu. İkili, takipçilerine yeni yılda aşk,huzur ve mutluluk diledi.


İrem Derici bir gecede her şeyi sildi! Böyle veda etti
Dizi setinde başlayan aşk! 6 ay sonra ortaya çıktı
Kenan Doğulu'dan flaş Atiye yorumu: Her sahnesi mükemmel!
Yeni yıla girerken aşklarını ilan ettiler
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'inden babalık müjdesi!

Ankara´da Tren Kazası

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yavru Akdeniz foku ölü olarak sahile vurdu!

Dünyanın en garip ölümleri