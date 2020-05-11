Sermiyan Midyat darp iddialarını yalanlamıştı... Sevcan Yaşar'dan ilk açıklama!

Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk olmuştu. Sevcan Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Sermiyan Midyat ile yollarını ayırmıştı. Sevcan Yaşar, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şikayetçi olmuştu. Sermiyan Midyat'ın şiddet uyguladığı sevgilisi Sevcan Yaşar'dan olayla ilgili ilk açıklama geldi.

Avukatı, genç oyuncunun o gece yaşadıklarını anlattı: "Sevcan, 4 Mayıs'ta birlikte yaşadıkları konutta ilişkisini noktalamak istedi. Fakat Sermiyan Midyat'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sevcan, 155 Polis İmdat'ı' aradı. Ardından polisler gelip tutanak tuttu ve Sevcan onların eşliğinde hastaneye sevk edildi.

'EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE DE MİDYAT'IN TEHDİTLERİNE MARUZ KALDI'

Sevcan, emniyet müdürlüğünde de Midyat'ın tehditlerine maruz kaldı fakat tüm baskılara rağmen geri adım atmayıp ondan şikayetçi oldu." (Günaydın)

