Serkan Keskin kimdir, kaç yaşında? Serkan Keskin dizi ve filmleri nelerdir?
Serkan Keskin birçok dizi ve filmde rol oynamasına rağmen en çok tanındığı dizi Leyla ile Mecnun olmuştur. 1977 doğumlu keskin bu akşam yayınlanacak olan yeni dizi Öğretmen filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fox TV ekranlarından yayınlanacak olan dizi sonrası Serkan Keskin kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte başaralı oyuncu hakkında merak edilenler...
Ödüllü oyuncu Serkan Keskin TRT 1'in saçma komedi dizisi Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı "İsmail Abi" karakteri ile fenomen olmuştu. Keskin bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Öğretmen dizisi ile izleyicilerle buluşacak. İzmit’te dünyaya gelen Serkan Keskin hakkında merak edilen her şey haberimizde.
SERKAN KESKİN KİMDİR?
Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit'te doğmuştur.
1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda oyunculuk hayatına başlamıştır. 1999-2002 yılları arasında olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı ve uzun yıllar bu grupta oyuncu, yönetmen olarak çalıştı.
2011 yılında yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı "Leyla ile Mecnun" dizisinde Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Zeynep Çamcı, Müge Boz, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt ile beraber oynadılar.
2013 yılında "Ben de Özledim" adlı dizide Ali Atay, Sera Tokdemir, Osman Sonant, Ezgi Çelik, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı.
2014 yılında yapımcı, yönetmen ve senaristi Onur Ünlü olan "İtirazım Var" adlı sinema filminde Serkan Keskin, Öner Erkan, Büşra Pekin, Osman Sonant başrollerde oynadı.
Senaryosunu yazıp yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı ve 2015 yılında vizyona girecek olan "Limonata" adlı komedi filmde Serkan Keskin ve Ertan Saban başrolleri paylaşmıştır.
ÖDÜLLERİ
2014 - 51. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, (İtirazım Var)
2014 - 21. Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, (Silsile)
2012 - 32. İsmail Dümbüllü Ödülü
ROL ALDIĞI TİYATROLAR
2013 - Bir İnfazın Portresi: Howard Barker - Semaver Kumpanya
2012 - Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya
2010 - Titus Andronicus: William Shakespeare - Semaver Kumpanya
2009 - Lursin Sokağı Cinayeti: Eugène Labiche - Semaver Kumpanya
2008 - Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya
2007 - Semaver ve Kumpanya : Sait Faik-Yavuz Peman - Semaver Kumpanya
2006 - Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya
2006 - Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya
2005 - Süleyman ve Öbürsüler : Max FrischYavuz Peman - Semaver Kumpanya
2004 - Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım
2003 - Murtaza (oyun) : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya
2002 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya
2002 - Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) : Işıl Kasapoğlu - Semaver Kumpanya
2002 - Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya
2001 - Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu
2000 - Cimri : Moliere - İzmit Şehir Tiyatrosu
1999 - Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmit Şehir Tiyatrosu
1998 - Hakimiye Milliye Aşevi : Güngör Dilmen
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2014 - İtirazım Var (Selman Bulut) (Sinema Filmi)
2014 - Silsile (Cihan) (Sinema Filmi)
2014 - Limonata (Sinema Filmi)
2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (Dündar) (Sinema Filmi)
2013 - Ben de Özledim (Serkan) (TV Dizisi)
2012 - Yabancı (Ali) (Sinema Filmi)
2012 - F Tipi Film (Sinema Filmi)
2011 - Yeraltı (Tarık) (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun (İsmail) (TV Dizisi)
2011 - Eylül (Namık) (Sinema Filmi)
2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)
2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Kenan) (Sinema Filmi)
2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)
2010 - Deli Saraylı (Arabacı Mazhar Kazancı) (TV Dizisi)
2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (İsmail) (TV Dizisi)
2010 - Av Mevsimi (Adlî Tıp Doktoru) (Sinema Filmi)
2009 - Vavien (Süleyman'ın Fedaisi) (Sinema Filmi)
2009 - Pus (Muhittin) (Sinema Filmi)
2009 - Kosmos (Kahveci) (Sinema Filmi)
2009 - Ey Aşk Nerdesin (Ferhat) (TV Dizisi)
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (İdris) (TV Dizisi)
2008 - Mert İle Gert (Bahri) (TV Dizisi)
2008 - Güneşin Oğlu (Serkan) (Sinema Filmi)
2008 - Derdest (Okan Taşkın) (TV Dizisi)
2008 - Başka Semtin Çocukları (Engin) (Sinema Filmi)
2007 - Sonbahar (Mikail) (Sinema Filmi)
2007 - Sonbahar (Mikail) (Sinema Filmi)
2007 - Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2006 - Çinliler Geliyor (Asım) (Sinema Filmi)
2005 - Şaşkın (Recai) (Sinema Filmi)
2005 - 2006 - Hırsız Polis (Bünyamin) (TV Dizisi)
2004 - Sevinçli Haller (TV Dizisi) (Bölüm)
2004 - Korkuyorum Anne (Sinema Filmi)2004
2004 - Korkuyorum Anne (1.Kapıcı) (Sinema Filmi)
2004 - Kalbin Zamanı (Tonguç) (Sinema Filmi)
2004 - Gönül Yarası (Taksi Şoförü) (Sinema Filmi)
2003 - Çaylak (TV Dizisi)