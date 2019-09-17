Serkan Kaya'nın konserinde izdiham çıktı

İzmir’de 88. kez düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı, Serkan Kaya konseriyle kapanışını yaptı. 70 bin kişinin katıldığı konserde izdiham yaşanırken, Kaya, “İzmir’i ve İzmirlileri çok seviyorum. Bu şehrin havası, suyu, insanı bambaşka. Çok eskiden gazeteleri okur; İzmir Fuarı ile ilgili haberlere imrenerek bakardım. Bu akşam bu sahnede olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duydum” diye konuştu.