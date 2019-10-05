Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek

Gecede sevgilisine destek olan Serkan Çayoğlu, "Bu iş birliğinde Özge çok mutlu oldu bu da beni mutlu etmeye yetiyor" dedi. Giyim konusunda Özge Gürel'i hiç kısıtlamadığını da dile getiren oyuncu, "Biz daha çok rahat giyinmeyi tercih ediyoruz. Uyumlu olmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu ve marka takıntısının olmadığını, yakışanı giydiğini söyledi.