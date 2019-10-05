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  3. Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek

Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek

Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek

Oyuncu Özge Gürel, Penti’nin yeni reklam yüzü oldu. Önceki gün gerçekleşen lansmana ise Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu ve yakın dostları katıldı.

Gecede sevgilisine destek olan Serkan Çayoğlu, "Bu iş birliğinde Özge çok mutlu oldu bu da beni mutlu etmeye yetiyor" dedi. Giyim konusunda Özge Gürel'i hiç kısıtlamadığını da dile getiren oyuncu, "Biz daha çok rahat giyinmeyi tercih ediyoruz. Uyumlu olmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu ve marka takıntısının olmadığını, yakışanı giydiğini söyledi.

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Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek
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