Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den hayranlarını heyecanlandıran açıklama

'Kiraz Mevsimi' adlı dizide beraber rol alan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den sevenlerini heyecanlandıran bir açıklama geldi. Güzel bir İtalya tatili yaptıklarını söyleyen ikili, muhabirlerini “evlilik düşünüyor musunuz” sorularını geçiştirdi.

BİRLİKTE Mİ ROL ALACAKLAR?

Öte yandan en kısa zamanda birlikte ekranda olmak istediklerini dile getiren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, çift olarak proje teklifleri aldıklarını da söyledi. İkilinin yeniden aynı projeyle ekrana gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.