Serkan Çayoğlu ve Ahmet Kural'ın yeni adresi belli oldu

Çekimlerine ocak ayının ikinci yarısı başlanması planlanan Kıbrıs dizisinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıbrıs'ın yaz, kış ve bahar olmak üzere 3 mevsiminde geçecek olan dizinin başrolü için 2 flaş isimle; Serkan Çayoğlu ile Ahmet Kural'la anlaşıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinin, reytingleri beklentinin çok altında gelince final yaparak yayın hayatına son verildi. 5. bölümde bileti kesilen dizi için bir şans daha verilmiş ancak kısmen bir bölüm sonra yükselen reytingler yeterli gelmeyince 9. bölümüyle veda etmişti.

Serkan Çayoğlu'nun hayranları ise çok üzülmüştü. Zira oyuncuyu uzun süredir ekranlarda görmek isteyenler heyecanla bekliyorlardı.