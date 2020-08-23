Serkan Çayoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu kimdir?

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bir süredir aşk yaşıyorlar. Genç çift, 2014 yılında yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli dizide tanışmış ve birlikteliklerine başlamışlardı. O zamandan bu yana ilişkilerine bir kez ara veren ikili beraberliklerine devam ediyorlar. Serkan Çayoğlu oyuncu olmasının yanı sıra modellik de yapmıştı. İkizler burcu olan Serkan Çayoğlu eğitimini Almanya Erlangen Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde tamamlamıştır.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.Hande Yener'in "Ya Ya Ya" şarkısının klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak yer alan Serkan Çayoğlu, sonrasında "Yeni Hayat" dizisinde oynamıştır.

SERKAN ÇAYOĞLU DİZİLERİ