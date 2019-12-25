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  3. Serkan Çayoğlu hangi diziyle ekranlara dönüyor? Yeni projesi belli oldu!

Serkan Çayoğlu hangi diziyle ekranlara dönüyor? Yeni projesi belli oldu!

Serkan Çayoğlu hangi diziyle ekranlara dönüyor" Yeni projesi belli oldu!

Son olarak 'Halka' dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanacak 'Yeni Hayat' dizisi ile geri dönüyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde "Cihangir" karakterine hayat veren ve dizisinin final yapmasının ardından hayranlarının merakla ekranlara dönmesini beklediği oyuncu Serkan Çayoğlu'dan sürpriz bir haber geldi. Yakışıklı oyuncunun, Kanal D'de ekrana gelecek "Yeni Hayat" dizisinde başrolü oynayacağı öğrenildi.

BODYGUARD OLAN GENÇ BİR ADAMIN HİKAYESİ EKRANA TAŞINACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın Her Yerde Sen dizisinin ardından Hekimoğlu projesine imza atan Karga Seven Pictures yine iddialı bir projeyi hazırlamaya başladı. "Yeni Hayat" adlı projenin kanalı ve başrolü belli oldu. Yerli "Bodyguard" tarzındaki dizide askerlikten ayrılıp bodyguard olan bir genç adamın hikayesi ekrana taşınacak.

BAŞROLÜ OYNAYACAK

Elif Usman'ın kaleme aldığı dizinin kanalı ve başrol oyuncusu belli oldu. Kanal D'de ekrana gelecek "Yeni Hayat" dizisinde Serkan Çayoğlu başrolü oynayacak. Dizinin yönetmeni ve başrol kadın yıldızı ise henüz netleşmedi.


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