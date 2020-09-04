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  3. Serhat Parıl nereli?
04 Eylül 2020 Cuma 16:47 | Son Güncelleme:

Serhat Parıl nereli?

Serhat Parıl nereli"

Serhat Parıl hakkında araştırmalar da hız kazandı. Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında? Serhat Parıl nereli?

Fox TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış yeni hikayeler ve karakterlerle izleyicisine sürprizler yaşatmaya devam ediyor. 

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isimi,2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.

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