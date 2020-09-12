Sergen Yalçın kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı. Sergen Yalçın uzun yıllardır devam eden futbolculuk kariyerinden sonra antrenör ve teknik direktörlük görevlerini de yürütüyor. Sergen Yalçın aynı zamanda; 3 büyük takımda forma giyen 4'üncü, dört büyük takımda forma giyen ilk futbolcu unvanına sahiptir.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Ali Rıza Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1991’de Beşiktaş A takımına yükseldi. Beşiktaş’ta 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 de TSYD Kupası sevinci yaşadı.

1997’de rekor transfer ücretiyle (1 trilyon 150 milyar liraya) İstanbulsporlu oldu. Bonservisi iki sezon sonra Siirt ‘e geçti. Daha sonra kiralık dönemleri başladı. Yarım sezon Fenerbahçe‘de, bir sezon Trabzon‘da oynadı. 1,5 sezon forma giydiği G.Saray‘da 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş‘a geri döndü ve 2006-2007 sezonuna kadar burada Türkiye Kupası, 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Kupası çeyrek finali gibi başarılarda takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

2006-2007 sezonu için Etimesgut Şekerspor’a transfer oldu. Bir sezon sonra Eskişehirspor’a transfer olan Yalçın, aynı sezon futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin dışında çeşitli kanal ve gazetelerde futbol yorumculuğu ve Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak 15 Ocak 2020 tarihinde Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti.