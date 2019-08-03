Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serenay Sarıkaya'dan sitem dolu sözler: Artık yoruldum

Serenay Sarıkaya'dan sitem dolu sözler: Artık yoruldum

Serenay Sarıkaya'dan sitem dolu sözler: Artık yoruldum

Sezon başından beri dostlarıyla seyahate çıkan Serenay Sarıkaya, yoğun geçen dönem sonrası çok yorulduğunu anlattı. Oyuncu, eylülde Alice çalışmalarına start verecek.

Recep ASLAN

Alice müzikali nedeniyle geçen sezon yoğun bir tempo geçiren Serenay Sarıkaya, yaz boyunca bol bol tatil yaparak dinleneceğini söyledi. Etiler’de bir davette ortaya çıkan güzel oyuncu, yakın arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptığını söylerken seyahatlerine de devam edeceğini anlattı. Sarıkaya "Bu sene gerçekten yoruldum ve tatili hak ettiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.  

Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık ilişkisini bitiren oyuncu, hakkında çıkan asılsız aşk haberleri için de karşı atağa geçti. 

Yersiz haberlere dava

Bugünlerde sadece kariyerine odaklanan Serenay Sarıkaya, "Avukatım ilgileniyor yersiz ve gerçeğe dayanmayan haberleri hepsine dava açacağız" diyerek olası iddiaların önüne geçti. 
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları gururlandırdı
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
Okyanus Elçisi Belçim
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
<p>Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda, suda yüzen bir tims

Sel Sularıyla Şehre Gelen Timsah, Köpeğe Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette

Sözleşmesi elinde bulunan en değerli 17 futbolcu!