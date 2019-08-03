Serenay Sarıkaya'dan sitem dolu sözler: Artık yoruldum

Recep ASLAN

Alice müzikali nedeniyle geçen sezon yoğun bir tempo geçiren Serenay Sarıkaya, yaz boyunca bol bol tatil yaparak dinleneceğini söyledi. Etiler’de bir davette ortaya çıkan güzel oyuncu, yakın arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptığını söylerken seyahatlerine de devam edeceğini anlattı. Sarıkaya "Bu sene gerçekten yoruldum ve tatili hak ettiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık ilişkisini bitiren oyuncu, hakkında çıkan asılsız aşk haberleri için de karşı atağa geçti.

Yersiz haberlere dava

Bugünlerde sadece kariyerine odaklanan Serenay Sarıkaya, "Avukatım ilgileniyor yersiz ve gerçeğe dayanmayan haberleri hepsine dava açacağız" diyerek olası iddiaların önüne geçti.

