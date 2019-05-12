Serenay'a Kerem sorulunca sessizliğe büründü
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin ile ayrıldıktan uzun süre sonra görüntülendi. Menajeri Ayşe Barım ile birlikte yemek yiyen oyuncunun keyfi yerindeydi.
Çıkışta örgülü saçlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, muhabirlerin kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Kerem Bürsin ile 3 yıllık ilişkilerinin bitmesinin nedeninin üçüncü şahıslar olduğu yönündeki haberleri hatırlatması üzerine sessizliğini korudu.
Sarıkaya daha sonra aracına geçerek evinin yolunu tuttu.
(Habertürk)