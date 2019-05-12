Serenay'a Kerem sorulunca sessizliğe büründü

Çıkışta örgülü saçlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, muhabirlerin kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Kerem Bürsin ile 3 yıllık ilişkilerinin bitmesinin nedeninin üçüncü şahıslar olduğu yönündeki haberleri hatırlatması üzerine sessizliğini korudu.

Sarıkaya daha sonra aracına geçerek evinin yolunu tuttu.

(Habertürk)