Serenay Sarıkaya'yı ağlatan olay
Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün 'Brand Week İstanbul' etkinliği kapsamında 'Uygulama Hikayeyi Mükemmel Kılar' başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.
'Alice' müzikalinin konuşulduğu etkinlikte Serenay Sarıkaya, duygularını şu sözlerle anlattı: "Alice’in bütün süreci benim için çok heyecanlıydı. Bu salona ilk geldiğim günü hiç unutamıyorum. Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağlamadan duramadım. Çünkü gerçek olamayacak kadar güzel bir rüyaydı. Bunun gerçek olduğunu bilmek, yaşamak ve görmek muazzam bir duygu. İşin içine girdikçe de, o hazırlık süreçleriyle birlikte heyecanımız daha da arttı. Her defasında sahneye çıkana kadar ne kadar büyük bir şey yaptığımızı tarif edemediğimiz güzel bir rüya yaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum."
Müzikalin biletlerinin tükendiğini öğrendiği an da sevinçten ağladığını itiraf eden oyuncu, "Bütün duyguları bir arada yaşadım. Ağlamadan duramadım" dedi.