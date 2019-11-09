Serenay Sarıkaya'yı ağlatan olay

'Alice' müzikalinin konuşulduğu etkinlikte Serenay Sarıkaya, duygularını şu sözlerle anlattı: "Alice’in bütün süreci benim için çok heyecanlıydı. Bu salona ilk geldiğim günü hiç unutamıyorum. Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağlamadan duramadım. Çünkü gerçek olamayacak kadar güzel bir rüyaydı. Bunun gerçek olduğunu bilmek, yaşamak ve görmek muazzam bir duygu. İşin içine girdikçe de, o hazırlık süreçleriyle birlikte heyecanımız daha da arttı. Her defasında sahneye çıkana kadar ne kadar büyük bir şey yaptığımızı tarif edemediğimiz güzel bir rüya yaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum."

Müzikalin biletlerinin tükendiğini öğrendiği an da sevinçten ağladığını itiraf eden oyuncu, "Bütün duyguları bir arada yaşadım. Ağlamadan duramadım" dedi.