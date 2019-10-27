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  3. Serenay Sarıkaya'nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadını Bergen

Serenay Sarıkaya'nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadını Bergen

Serenay Sarıkaya'nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadını Bergen

Acıların Kadını Bergen’in hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Bergen’i Serenay Sarıkaya’nın canlandıracağı öğrenildi.

Sabah Gazetesi yazarı Funda Karayel, Bergen’in hayatının hikayesinin anlatıldığı filmin iptal edileceği iddialarının gündeme geldiğini ancak bunun doğru olmadığı bilgisini aldığını söyledi.

Karayel, Müslüm filminin ekibinin senaryoyu yenilediğini belirterek şöyle yazdı: 'Müslüm' ekibi denilince aklınıza hemen Mustafa Uslu gelmesin. Uslu'ya 'Müslüm' filminin hikayesi ve proje tasarımını götüren Mine Şengöz ve jenerikte isimleri bile yazmayan, galaya davet edilmeyen, hakları yenen ekipten bahsediyorum. Prof. Dr. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, müzik tarihçisi Murat Meriç, senarist Yıldız Bayazıt, psikiyatr Cemal Dindar'dan oluşan ekip; Bergen senaryosunu tamamladı. Şimdi sete girecekleri günü bekliyorlar. Dilerim yolculukları 'Müslüm'e benzemez ve doğru insanlarla çalışarak hak ettikleri başarıya ulaşırlar. Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı Bergen'in hikayesini ve Sarıkaya'nın performansını merakla bekliyoruz.

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