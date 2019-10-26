Serenay Sarıkaya'nın yalnızlığı başına dert oldu!

Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin’den ayrıldıktan sonra adının geçmediği, yakıştırılmadığı isim kalmadı. İlk önce Çağatay Ulusoy ile tekrar görüştüğü, sonra evli bir işadamı derken şimdi de Cem Yılmaz ile adı konuşuluyor. Tabii burada Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın ayrılma sebebi olarak gösteriliyor aynı zamanda. Bana sorarsanız ne Serenay’ın ne de Cem’in birlikte olma ihtimali bile yok. Yani buradan bir ilişki çıkmaz. Ama Serenay bu dönemde kendini sadece işine adamış da olsa biraz daha, bir erkek arkadaşı olmazsa Türkiye’deki tüm jönlerle adı anılacak gibi.

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