Serenay Sarıkaya'nın terlikleri olay oldu! 2 bin dolar harcadı

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Serenay Sarıkaya, "Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum" dedi. Bir süre daha müzikale devam edeceğini belirten oyuncu, Cem Yılmaz’la ilgili soruları ise yine yanıtsız bıraktı.

TERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sarıkaya'nın terlikleri de dikkat çekti. 2 bin dolarlık ünlü bir marka terlik tercih ettiği görülen oyuncu stiliyle yine adından söz ettirdi.