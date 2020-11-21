21 Kasım 2020 Cumartesi 11:02 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj pozlarına yorum yağdı: Ayrılık yaradı!
Geçen günlerde komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından sıfır makyaj pozlarını paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak makyajsız fotoğraflarıyla dikkat çekti.
Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ayrılık yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.