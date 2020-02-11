Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz'dan yaş farkı sorusuna şoke eden tepki!

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı, magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin, Yunanistan’ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı salladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kez daha objektiflere yakalanan çiçeği burnunda aşıklar, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçmadı.

"HER ŞEY ORTADA"

Aşk tatilleri dün sona eren ikili, ayrı ayrı olarak İstanbul'a geldi. Cem Yılmaz’la (46) gittiği Atina tatili dönüşü havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya (28), "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle bombayı patlattı.

"TATİL GÜZEL GEÇTİ"

Cem Yılmaz'a ise yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş fark soruldu. "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" diyerek söze başlayan usta komedyen, 'yaş' cevabı ile şaşkın çevirdi.

"NÜFUS MÜDÜRÜ MÜSÜN?"

Magazin muhabirlerinin "Daha önce katıldığınız programda Jennifer Lawrence için '29 yaşında bana küçük gelir' demiştiniz. Serenay Hanım 28 yaşında" şeklindeki sorusu üzerine Cem Yılmaz, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek röportajı sonlandırdı.