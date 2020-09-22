Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süredir konuşulan Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Makyajsız kareleriyle yaza damgasını vuran Sarıkaya, teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

'KALBİMİN GÖTÜRDÜĞÜ YERE...'

Güzel oyuncu, paylaşımına "Kalbimin götürdüğü yere..." notunu düştü. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağan Sarıkaya'nın tarzı ise takipçilerini ikiye böldü.

Bazı hayranları, oyuncunun siyah kombinini pembe minik çantasıyla kombinlemesini beğenirken, bazıları da bu kombini şık bulmadı.