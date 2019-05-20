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  3. Serenay Sarıkaya'nın paylaşıma Demet Akalın'dan yorum: Kız bir nazar boncuğu tak

Serenay Sarıkaya'nın paylaşıma Demet Akalın'dan yorum: Kız bir nazar boncuğu tak

Serenay Sarıkaya'nın paylaşıma Demet Akalın'dan yorum: Kız bir nazar boncuğu tak

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağatay Ulusoy ile barıştığı haberleri çok konuşulan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Sarıkaya'nın paylaşımına ise Demet Akalın, "Kız bir nazar boncuğu tak" yorumunda bulundu.

Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren Serenay Sarıkaya, 2015 yılında aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'un radarına girmişti. Aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Oyuncu, şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.

"KIZ NAZAR BONCUĞU TAK"

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.

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