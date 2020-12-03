03 Aralık 2020 Perşembe 09:26 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın moral tatili! Kendini doğaya adadı
Cem Yılmaz'la bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona eren oyuncu Serenay Sarıkaya, moral tatiline çıktı. Bir süredir Bodrum'da olan Sarıkaya, doğanın keyfini çıkarmaya devam ediyor.
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, annesiyle birlikte çıktığı seyahatte önceki gün hayvanları sevdi. Doğanın güzelliklerinin sosyal medya hesabından yayımlayan Sarıkaya, karşısına çıkan eşek ve köpekleri de sevmeyi ihmal etmedi.