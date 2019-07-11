Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan kovboy pozları!

Sosyal medyada yaptığı bütün paylaşımlar çok konuşulan Serenay Sarıkaya takipçilerinden yüksek beğeni topluyor. En son Mavi Jeans reklamı yaptığı fotoğraflarındaki tarzı ve güzelliğiyle de kısa sürede takipçilerinden birçok beğeni ve güzel yorum toplamayı başardı. İşte Serenay'ın olay yaratan tarzı..

Bakışları ile hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya, 1 saat içinde 170 binin üzerinde beğeni aldı.

Bir takipçisi, “Seni izlemeyi çok özledik” notunu düştü.

Bir başkası ise, “Ülkede iyi ki Serenay Sarıkaya var” diye yazdı.