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  3. Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan kovboy pozları!

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan kovboy pozları!

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan kovboy pozları!

Şimdilerde tatil yapan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz sezon Alice müzikalinde yeteneğini gözler önüne sermişti. Aynı zamanda güzel oyuncu Mavi Jeans markasınında yüzü olmaya devam etti . Sosyal medyada da Mavi Jeans markasının reklamını yapan oyuncunun son yaptığı paylaşımda kovboy tarzı olay yarattı.

Sosyal medyada yaptığı bütün paylaşımlar çok konuşulan  Serenay Sarıkaya takipçilerinden yüksek beğeni topluyor. En son Mavi Jeans reklamı yaptığı fotoğraflarındaki tarzı ve güzelliğiyle de kısa sürede takipçilerinden birçok beğeni ve güzel yorum toplamayı başardı. İşte Serenay'ın olay yaratan tarzı..

Bakışları ile hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya, 1 saat içinde 170 binin üzerinde beğeni aldı.

Bir takipçisi, “Seni izlemeyi çok özledik” notunu düştü.

Bir başkası ise, “Ülkede iyi ki Serenay Sarıkaya var” diye yazdı.

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