Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a romantik kutlama!

Cem Yılmaz, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Defne Samyeli ile ilişkisini ekim ayında bitirmişti. Ayrılığın nedeni olarak da güzel oyuncu Serenay Sarıkaya gösterilmişti. Tüm bu söylentiler yalanlandı. Ancak aylar sonra sürpriz aşk ortaya çıktı.

AŞK BELGELENMİŞTİ

Birlikte oldukları iddia edilen Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya çiftinin ilişkileri, Şubat ayında gittikleri Atina tatilindeki fotoğraflarıyla belgelenmişti. Atina dönüşü havaalanında görüntülenen Sarıkaya, "Her şey göründüğü gibi" aşkı doğrulamıştı. Ardından objektiflerin karşısına çıkan ikili, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı.

ROMANTİK KUTLAMA!

Bugün 47. yaşına basan Yılmaz'ın doğum gününü kutlamak isteyen Sarıkaya, ünlü komedyenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Instagram hesabından Türk Bayrağı fotoğrafına yorum yaptı. Güzel oyuncu, sevgilisinin paylaşımına, 'İyi ki varsın' notunu düştü. Oyuncunun yorumuna binlerce beğeni geldi.