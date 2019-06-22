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  3. Serenay Sarıkaya'dan kafa karıştıran Kerem Bursin yanıtı

Serenay Sarıkaya'dan kafa karıştıran Kerem Bursin yanıtı

Serenay Sarıkaya'dan kafa karıştıran Kerem Bursin yanıtı

Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.Serenay Sarıkaya'nın Kerem Bursin ile ilgili soruya verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Alice Müzikali'nin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve 'Kraliçe' karakterine hayat veren Ezgi Mola, önceki akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Müzikal sayesinde tanışan ve sıkı dost olan ikili, mekan çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ezgi Mola hakkında "Alice, bizim için çok büyük bir şans oldu. Bizi kavuşturdu birbirimize" diyen Sarıkaya, "Kerem Bursin'le tekrar barışacağınız yönünde yapılan yorumlara ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Şu an öyle bir şey yok" şeklinde kaçamak bir yanıt verdi. 

Yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bursin'in doğum günün sosyal medya paylaşımı ile kutlayan Ezgi Mola, konu hakkında "Herhalde, biz birbirimizi seven insanlarız. Bunlar güzel şeyler. Sevgi kazansın" açıklamasında bulundu. 

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