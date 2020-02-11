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  3. Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi: Her şey gördüğünüz gibi!

Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi: Her şey gördüğünüz gibi!

Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi: Her şey gördüğünüz gibi!

Serenay Sarıkaya, bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen komedyen Cem Yılmaz ile Atina tatilini noktaladı. Oyuncu, dün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

Serenay Sarıkaya'dan önce İstanbul'a dönen Yılmaz, aşk iddiaları sorulunca sinirlenmiş ve, "Sen kimsin birader?" diyerek tepki göstermişti.

SERENAY İTİRAF ETTİ!

Yılmaz'ın ardından Sarıkaya da İstanbul'a döndü. Komedyenin aksine oyuncudan beklenen itiraf geldi. Sarıkaya, Cem Yılmaz’la ilgili sorulara “Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi” diyerek aşk iddialarını doğruladı. Ayrıca güzel oyuncu, 'İstanbul'a neden ayrı ayrı döndünüz' sorusuna soran muhabire, "Cem’in işi olduğu için ayrı döndük" yanıtını verdi.


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