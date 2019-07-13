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  3. Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin bakın nerede görüntülendi!

Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin bakın nerede görüntülendi!

Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bursin bakın nerede görüntülendi!

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya ile 4 yıllık ilişkilerini Nisan ayında noktalamıştı. Oyuncu Kerem Bürsin ayrılık acısını Amerika’dan gelen arkadaşları Matt McGorry ve Jesse Fleece ile Bodrum'da tatil yaparak unutmaya çalışıyor...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya ile geçen aylarda ilişkilerini bitirmişti. Bürsin, kafa dinlemek ve ayrılık acısını unutma için üniversiteden arkadaşları Amerikalı oyuncu Matt McGorry ile reklam yönetmeni Jesse Fleece ile Bodrum'a gitti. Öte yandan kaslı vücuduyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, Irmak Pakdemir ile suya dalıp Pina midyesi aradı...

Geçtiğimiz aylarda 4 yıldır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, üniversiteden arkadaşları Amerikalı oyuncu Matt McGorry ile reklam yönetmeni Jesse Fleece’i Türkiye’ye davet etti.

Arkadaşlarına ilk olarak İstanbul'u gezdiren Bürsin, daha sonra ikiliyi Bodrum'a götürdü.Aralarında dostları Irmak-Hande Pakdemir'in de olduğu ekip, önceki gün Yalıkavak açıklarına demirli bir teknede objektiflere yansıdı.

McGorry'den Jet-ski şov! 

Tatilin keyfini çıkaran ekipten Matt McGorry ve Jesse Fleece, bir ara jet-ski’ye binerek denize açıldı.McGorry, aracı ayaklarını havaya kaldırarak kullanınca arkadaşlarını çok güldürdü.Kerem Bürsin de o anları kaçırmayarak ikilinin fotoğraflarını cep telefonuyla fotoğrafladı.Öte yandan kaslı vücuduyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, Irmak Pakdemir ile suya dalıp Pina midyesi aradı. Sonra da kayalara tırmandılar. (Kaynak:Magazin Max)

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