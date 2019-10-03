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  3. Serenay Sarıkaya'dan 'Alice' itirafı! 'Başıma gelebilecek...'

Serenay Sarıkaya'dan 'Alice' itirafı! 'Başıma gelebilecek...'

Serenay Sarıkaya'dan 'Alice' itirafı! 'Başıma gelebilecek...'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 'Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı İbrahim Selim’in YouTube kanalında yayınlanan 'Bu Gece' programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan Serenay Sarıkaya, “Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor” dedi.

Öte yandan Sarıkaya, izleyiciye sürpriz yaparak Hakan Altun’un “Telefon”, Alicia Keys’in “If I Ain’t Got You” ve Zeynep Dizdar’ın “Vazgeç Gönül” şarkılarını da seslendirdi. Programı izleyenler arasında Ezgi Mola, Burcu Esmersoy, Aslı Bekiroğlu-Can Koçkan ve Merve Dizdar da vardı.

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