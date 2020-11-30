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30 Kasım 2020 Pazartesi 14:23 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan 50 bin liralık tazminat davası!

Serenay Sarıkaya'dan 50 bin liralık tazminat davası!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan ‘Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz aşkını bitiren kadın olarak gösterilen Serenay Sarıkaya sürpriz birlikteliğine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Karantina dönemine birbirlerinden hiç ayrılmayan çiftin aşkı Atina'da objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Cem Yılmaz ile olaylı başlayıp sona bulan aşkı ile magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya'yı kızdırdılar.

Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu.

Sarıkaya, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirterek 50 bin lira tazminat talep etti.

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