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  3. Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin'den de sürpriz aşka yorum geldi.

Oyuncu çift Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 3,5 yıllık ilişkilerini geçen yaz sürpriz bir kararla sonlandırmıştı.
Serenay Sarıkaya, kısa süre önce de Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu aşkın ardından gözler eski sevgili Kerem Bürsin'e çevrildi.

'HERKES MUTLU OLSUN'

Dün akşam katıldığı galada muhabirlerin hedefi haline gelen Bürsin, merak edilen soruya da yanıt verdi. Oyuncu "Sevgilim yok. 14 Şubat'ta setteyim. O konuları bilmiyorum. Çok detaylara da girmek istemiyorum. Bu konunun içine de çok girmek istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Açıkcası herkes mutlu olsun. Her şey güzel olsun. Diyeceğim bu kadar." dedi.


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