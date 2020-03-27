Serenay Sarıkaya Yasak Elma'ya mı katılıyor? Açıklama geldi!

Sosyal medyada bir Instagram hesabından yayınlanan Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma'ya katılacağı yönündeki yalan bilgi sosyal medyayı karıştırdı. Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy tv100'e şu açıklamayı yaptı:

"Serenay Sarıkaya ile her zaman çalışmak isteriz ama biri bunu uydurmuş. Yasak Elma'ya yeni bir kadın karakter katılmıyor. Bir deli bir kuyuya taş atmış durumu... "