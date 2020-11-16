Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?

Ocak ayında aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Serenay Sarıkaya, tatile çıktı. Sarıkaya, deniz kenarında çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede beğeni yağdı. Annesinin yanına gittiği öğrenilen Sarıkaya'nın bir paylaşımı kafaları karıştırdı.

BORNOZ PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncunun bornoz paylaşımı bir dönem aşk yaşadığı ‘Kerem Bürsin ile barıştı mı’ sorusunu akıllara getirdi.

Aşk iddialarını alevlendiren Sarıkaya'nın paylaştığı bornoz fotoğrafı oldu. Aynı bornozu Kerem Bürsin 2017 yılında sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin yeniden barıştığı iddiaları magazin gündemine damga vurdu.

Gelen 'aşk' mesajların ardından çok sinirlenen güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarıkaya, paylaşımında "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 3,5 yıl aşk yaşamıştı. Birlikte Amerika dahil birçok ülkeye giden ikili dostça ayrılmıştı.