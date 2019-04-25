Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

"Seranay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrıldı mı?" merak ediliyor. Sevilen çiftin ayrıldığı iddiaları bir süredir gündemde bulunuyor. Kanal D’de yayınlanan magazin programı 2. Sayfa’da konu gündeme geldi. Ünlü çiftin ayrıldığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ayrılmadıklarını söylemişti.

SERENAY SARIKAYA VE KEREM BÜRSİN AYRILDI MI?

Kanal D’de yayınlanan magazin programı 2. Sayfa’da konu gündeme geldi. Ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya'dır. Sarıkaya, 6 veya 7 yaşında iken anne babasının boşanmıştır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir. Çocukken modellik yapmayı İsteyen Sarıkaya, 2007 yılında çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve bu yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü alıp ve ülkemize dördüncülükle döndü. 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci olmuştur.

16 yaşındayken 2008 yılında "plajda" adlı filmde rol alan Sarıkaya, aynı yıl içinde Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Sonrasında "Adanalı" dizisinde rol alan Sarıkaya iyice tanınmıştır. Ardından 2010 yılında "Lale Devri" dizisinde Yeşim karakteriyle kendinden çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında ise "THE O.C" dizisinden uyarlandırılan "Medcezir" dizisinde Mira karakterini canlandırdı.

Daha sonra Fi dizisinde Duru karakterine hayat verdi. Alice Müzikalinde rol aldı.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiş Amerikada'da oyunculuk eğitimi almıştır.Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi.1,79 cm boyunda olan Kerem Bursin'i keşfeden isim Oscar'lı yapımcı Roger Corman.Amerika'da yaşayan Kerem Bursin, Boston Emerson Collage'den sonra üniversite eğitimini tamamladı. Ardından Los Angeles'a taşınarak oyunculuk kariyerine başladı.Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten oyunculuk eğitimi alan Bursin, kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Gaye Sökmen Ajans'la anlaşarak Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.Daha öncede her yaz tatilinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi.Kerem Bursin'in rol aldığı filmler; 2013 The Living Dead, 2010 Sharktopus, 2008 Killian, 2007 The Architect, 2006 Razor Man, 2010 Kiss of Death.2 Temmuz 2013 tarihinde başlayan "Güneşi Beklerken" adlı gençlik dizisinde Kerem Bursin, başrolleri Emre Kınay, Hande Doğandemir ile paylaştı.2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Kerem Bursin, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.