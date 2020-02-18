Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkıyla ilgili bomba iddia: Evleniyorlar!

Defne Samyeli'ye ihanet ederek Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı konuşulan Cem Yılmaz, oyuncuya olan ilgisini ilk olarak 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında itiraf etmişti. Yılmaz 'Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?' diye sormuş, bu yorum günlerce konuşulmuştu.

İTİRAF GECİKMEDİ

O günlerde konuşulmaya başlanan aşk dedikoduları, geçen hafta Atina'da belgelenmişti. Atina kaçamağı yapan çift, dönüşte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Ülkeye ayrı ayrı gelen çiftten Serenay Sarıkaya, ilişkisini kabul etmiş ve "Her şey gördüğünüz gibi..." demişti.

EVLENİYORLAR MI?

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz’la ilgi yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; çift yakın zamanda nikah masasına oturacak. Cem Yılmaz evli kaldığı Ahu Yağtu’dan 2013’te boşanmıştı. Serenay Sarıkaya 3.5 yıl aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteyken evliliği düşünmediğini söylüyordu. (Posta)