Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında ilk kriz! Evi terk etti...
Geçtiğimiz aylarda Atina'da fotoğrafları basına yansıyan ve aşk yaşadıkları öğrenilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilk krizi yaşadı. Kavga eden ve peş peşe evi terk eden çift, bakın nasıl barıştı...
Şimdilerde iş temposu yoğunlaşan oyuncu Serenay Sarıkaya, ilişkisini ihmal edince Cem Yılmaz'ı kızdırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ikilinin arasında yaşanan gerginlik ayrılık getirdi.
CEM YILMAZ EVİ TERK ETTİ!
Sarıkaya ile kavga eden Cem Yılmaz kendi evini terk etti, seyahat iznini alarak Bodrum'un yolunu tuttu. Serenay da ev öyle terk edilmez, böyle terk edilir diyerek rotasını Çanakkale'ye çevirdi.
AYRILIK KISA SÜRDÜ
Ancak çiçeği burnunda çift bu ayrılığa birkaç gün dayanabildi, Cem Yılmaz kısa sürede soluğu sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı.
Bu romantik sürprizin ardından çiftin aşkı yeniden alevlendi. Yılmaz, sosyal medyada yaptığı Serenay paylaşımıyla da aşkını adeta herkese haykırdı.