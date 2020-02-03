Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı. TV100'ün haberine göre Yılmaz ve Serenay, sonunda beraber ilk pozlarını verdi. Başta ilişki yaşadıklarını inkâr eden ikilinin pozları sosyal medyaya damga vurdu.

İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Ünlü komedyen oyunda rol alan İbrahim Selim'in youtube kanalına konuk olmuş ve Serenay Sarıkaya'yla ilgili yaptığı itiraf çok konuşulmuştu.