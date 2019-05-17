Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy ile aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Şu sıralar Alice Müzikali'nde yer alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ile yeniden aşka başladıkları iddiasını yalanladı. Sarıkaya, "Yok öyle bir şey, onlar tamamen magazin haberlerinin uydurması" cevabını verdi.

İDDİALAR HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Bir mekan çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını cevapladı. 2015'te aşk yaşadığı daha sonra ayrıldığı Çağatay Ulusoy'la yeniden görüşmeye başladığı haberleri ile gündem olan güzel oyuncu, aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

"ALİCE'DEN ÇOK MEMNUNUM"

Sarıkaya, "Alice'den şu anda çok memnunum, çok da eğlenerek yapıyoruz umarım bir kaç sene daha yaparız" dedi.

"UYDURMA HABERLER"

Muhabirlerin, "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız ve görüştüğünüz söyleniyor" sorusuna "Yok öyle bir şey onlar tamamen magazinin uydurmaları. Daha önce de buna benzer çok haberler çıkmıştı Photoshop olduğunu söylüyor benim bilgim dahilinde değil zaten" cevabını verdi.