Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine dönüş yolunda yakalandı

Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir’den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..." ifadelerini kullandı.