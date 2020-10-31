31 Ekim 2020 Cumartesi 12:37 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ve annesi İzmir depremine dönüş yolunda yakalandı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, dün İzmir'de 6,6 şiddetinde yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir’den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..." ifadelerini kullandı.