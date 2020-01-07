'Şarkıcılıkta profesyonel olmayacağım'

Çok sayıda single teklifi alan oyuncu, kararında değişiklik olmadığını söyledi. Sarıkaya, “Böyle bir profesyonellik düşünmüyorum. Oyunculuğu seviyorum. Belki ilerleyen yaşlarda olur ama şu an öyle bir düşüncem yok” diyerek bir kez daha müzik sektöründe yer almayacağını ifade etti.