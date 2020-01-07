'Şarkıcılıkta profesyonel olmayacağım'
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak ‘O Ses Türkiye’de başarılı bir sahne performansına imza atan Serenay Sarıkaya, yine müzik şirketlerinin gözdesi haline geldi.
Çok sayıda single teklifi alan oyuncu, kararında değişiklik olmadığını söyledi. Sarıkaya, “Böyle bir profesyonellik düşünmüyorum. Oyunculuğu seviyorum. Belki ilerleyen yaşlarda olur ama şu an öyle bir düşüncem yok” diyerek bir kez daha müzik sektöründe yer almayacağını ifade etti.