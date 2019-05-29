Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu: Sakin kalıyorum
Kerem Bürsin ile ayrılığı ve Alice Müzikali ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, “İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum” dedi.
Alice Müzikali ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Serenay Sarıkaya, InStyle dergisine kapak oldu.
Sarıkaya, “Herkes sizi konuşup merak ederken, mesafenizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Her şeyin hızından o kadar çok korktum, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkartmak istedim ki, öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum”
ABD’ye gideceğini söyleyen Sarıkaya sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim."
"Müzikalde 2.5 haftalık bir aramız olacak. O süre zarfında gidip, tatilin tadını çıkarmak istiyorum”
Kamera karşısında olmayı özlediğini de belirten 27 yaşındaki oyuncu, “Doğru proje geldiğinde onu hissedeceğimden eminim. Beni bulacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.
(Ntv)