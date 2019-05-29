Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu: Sakin kalıyorum

Alice Müzikali ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Serenay Sarıkaya, InStyle dergisine kapak oldu.

Sarıkaya, “Herkes sizi konuşup merak ederken, mesafenizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Her şeyin hızından o kadar çok korktum, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkartmak istedim ki, öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum”

ABD’ye gideceğini söyleyen Sarıkaya sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim."

"Müzikalde 2.5 haftalık bir aramız olacak. O süre zarfında gidip, tatilin tadını çıkarmak istiyorum”

Kamera karşısında olmayı özlediğini de belirten 27 yaşındaki oyuncu, “Doğru proje geldiğinde onu hissedeceğimden eminim. Beni bulacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

(Ntv)