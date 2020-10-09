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09 Ekim 2020 Cuma 11:45 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik iddialarını yalanladı

Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik iddialarını yalanladı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, "sahte isimle estetik yaptırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sahte isimle göğsünden bir operasyon geçirdi iddiaları ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncudan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Sarıkaya, sahte isimle hastaneye yatmadığını ve göğsünden bir estetik operasyon geçirmediğini belirterek iddiaları yalanladı. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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