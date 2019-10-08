Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu

Şimdilerde 'Alice Müzikali' ile yoğun bir tempoda çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkaya, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

'O NASIL AYAKKABI?'

Ünlü oyuncunun aynadan çekilen pozunu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutan takipçileri, bir detayı ise atlamadı. Ayağında oldukça büyük duran ayakkabılarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya'ya, 'O nasıl ayakkabı?', 'Ayakkabı tarz mı kötü mü karar veremedim', 'O ayakkabı ne öyle' şeklinde yorumlar geldi.

İŞTE O POZ: